بث مباشر| مشاهدة حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا 2019 يلا كورة salah - mane - Mahrez

حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 بث مباشر، ويشهد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا العديد من الجوائز الأخرى المتنوعة، حيث من المقرر أن يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا، إضافة إلى الفائز بجائزة أفضل مدرب إفريقي، وأيضاً أفضل منتخب إفريقي في عام 2019.









ويُنافس على جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا 3 لاعبين في القائمة النهائية، وهم كلاً من النجم المصري طارق حامد أحد نجوم نادي الزمالك، إضافة إلى النجم الجزائري يوسف البلايلي أحد نجوم النادي الأهلي السعودي، وأيضاً النجم التونسي أنيس البدري أحد نجوم نادي الترجي الرياضي التونسي.









وعلى صعيد جائزة أفضل مدرب إفريقي، يبدو المدرب الجزائري جمال بلماضي هو الأقرب من أجل حصد لقب هذه الجائزة رفيعة المستوى، بعدما نجح في قيادة منتخب الجزائر للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر صيف العام الماضي 2019، ولكن تبدو حظوظ المدرب التونسي الشاب معين الشعباني وافرة أيضاً بعدما نجح في التتويج مع فريق الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى.







