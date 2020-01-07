يلا شوت Time SPORTS مشاهدة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا بث مباشر YALLAKORA

تابع لايف حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 مباشر، حيث يبدو الصراع مشتعلاً للغاية من أجل نيل الكرة الذهبية الأفريقية عن العام الماضي 2019، بعدما قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتقليص عدد المرشحين إلى ثلاثة فقط لا غير في القائمة النهائية، على أن يفوز واحد منهم فقط لا غير في نهاية المطاف بهذه الجائزة رفيعة المستوى.





ويتصدر هذه القائمة النهائية بدون أدنى شك النجم المصري محمد صلاح أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي، حيث سبق وأن نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في مرتين طيلة مسيرته الرياضية، حيث فاز بها للمرة الأولى في عام 2017، ثم فاز بها للمرة الثانية في عام 2018، على أمل أن يفوز بها للمرة الثالثة في عام 2019.





ولن تكون مهمة محمد صلاح سهلة هذه المرة على الإطلاق، حيث يُنافسه زميله في نادي ليفربول والنجم السنغالي ساديو ماني الذي حقق نفس إنجازات محمد صلاح في العام الماضي، وليس ذلك فحسب بل تفوق عليه أيضاً على الصعيد الدولي من خلال قيادة منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا قبل أن يخسر اللقب في نهاية المطاف لصالح منتخب الجزائر.



