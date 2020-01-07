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مايان السيد تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم "بنات ثانوي" (صورة)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تألقت الفنانة الشابة مايان السيد، أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم "بنات ثانوي" والذي أقيم مساء أمس بحضور أبطاله وعدد آخر من نجوم الفن.

وخطفت السيد، الأنظار بإطلالة مميزة كشفت عن أناقتها ونالت إعجاب محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل صناع العمل بالعرض الخاص للفيلم في أحد السينمات بأكتوبر، وسط حضور نجوم الفن والمجتمع وأبطال الفيلم، ومن المقرر أن يطرح غدًا في دور العرض.

جدير بالذكر أن فيلم بنات ثانوي من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وهنادي مهنى ومايان السيد ومي الغيطي وميدو عادل وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، كما حرص على حضور العرض الفنانة لطيفة وأحمد السبكي وعدد آخر من النجوم.

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منوعات فيلم بنات ثانوي الفجر الفني

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