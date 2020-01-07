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دي روسي يغادر بوكا جونيورز ويعلن إعتزاله

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:26 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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قرر لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق دانييلي دي روسي إنهاء عقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني واعتزال كرة القدم عن 36 عاماً، بحسب ما أعلن اليوم الإثنين.

ويرتبط نجم روما السابق بعقد مع بوكا جونيورز حتى يونيو (حزيران) 2020، لكنه قرر فسخ هذا العقد وإنهاء مسيرته الكروية لأنه يريد "ببساطة العودة إلى بلادي" بحسب ما قال في مؤتمر صحافي بصحبة رئيس النادي الأرجنتيني خورخي أمور أميال.

وأكد دي روسي أن اعتزاله اللعب لا علاقة بإصابته "البسيطة أو بأي شيء خطير، حقاً، أشعر ببساطة أني بحاجة للعودة من أجل أن أكون بجانب عائلتي، أشتاق إلى ابنتي بشكل خاص وهي مشتاقة إلي، اتخذت القرار هو نهائي".

وشكر دي روسي بوكا على الفرصة التي منحها إياها في مغامرته الأخيرة كلاعب، مضيفاً: "أني أترك جزءاً من قلبي هنا، لا أحد يدرك ما يعنيه أن تلعب في بومبونيرا وأن تكون في غرف ملابس بوكا، كانت تجربة فريدة من نوعها".

ولم يشارك دي روسي مع بوكا سوى في 6 مباريات منذ انتقاله إليه في يوليو (تموز) بعقد لمدة عام، وذلك بعد أن أسدل الستار في نهاية الموسم الماضي على مشواره مع روما، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ بداية مسيرته الكروية وطيلة 18 عاماً، من أجل البحث عن مغامرة جديدة.
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