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محمد إمام يتصدر تريند تويتر.. والجمهور "هيغير شكل السينما"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:35 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تصدر إسم الفنان محمد إمام قوائم تريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك عقب طرح البرومو الترويجي لفيلمه الجديد "لص بغداد".

وشارك رواد التواصل الاجتماعي من محبي محمد إمام، في الهاشتاج الخاص باسمه، كما عبروا عن مدى إعجابهم بالبرومو الدعائي للفيلم، وباختيارات إمام المميزة في أعماله والتي تتطور بشكل سريع في كل عمل يقدمه لهم.

ولعل من أبرز التغريدات التي تحدثت عن الفيلم كانت "محمد إمام مصمم يغير شكل السينما المصرية في المحتوى اللي بيقدمه واللي يخليك متملش من الحاجة اللي بتتفرج عليها.

ومن جانب آخر، أشاد الشاعر أيمن بهجت قمر بالبرومو الترويجي لفيلم لص بغداد، وقام بمشاركة الفيديو الخاص بالبرومو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق أيمن بهجت على الفيديو قائلًا: "إيه الجمال دا بجد إن شاء الله يكسر الدنيا".

جدير بالذكر أن فيلم لص بغداد من بطولة الفنان محمد إمام، ويشاركه كلًا من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، أحمد العوضي وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

وقد أعلنت الشركة المنتجة للفيلم وهي سينرجي عن موعد طرح الفيلم وهو يوم الثاني والعشرين من يناير الجاري وسط حماس شديد من جمهور العمل.


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