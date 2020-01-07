موعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KSA YoyTube

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره العدالة، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري السعودي.





وعلى الجانب الأخر سقط الأهلي، أمام الشباب، بهدف نظيف، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين.





ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.





موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-



من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.





التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الأهلي:-



من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سو، ومحمد البريك، فيما سيضع الثنائي جوستافو كويار، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهما سالم الدوسري، وسيباسيتان جيوفينكو، وكارلوس إدواردو.





حراسة المرمى: عبد الله المعيوف



خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك



خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف



خط الهجوم: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو