جوارديولا يكشف موعد عودة ساني للمباريات مع الفريق

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي موعد عودة اللاعب الألماني ليروى ساني جناح الفريق للمشاركة مع السيتي في المباريات المقبلة.

وكان ساني قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ليفربول في الدرع الخيرية بافتتاح الموسم الحالي، مما جعله غاب عن الفريق منذ شهر أغسطس الماضي.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية : "أعتقد أن ساني قريب من التدريبات مع الفريق، ولقد تحدثت معه قبل يومين وهو يتدرب بمفرده على الكرة ويشعر أنه تعامل معها بشكل جيد".





وتابع : "ركبته تبدو جيدة، لذلك لن يطول الامر كثيراً ربما بضعة أسابيع، وإصابته مختلفة عن لابورت، لكن كلاهما كانت خطيرتين، أعتقد أنها في المراحل الأخيرة".





يذكر أن من المقرر أن يعود ليروى ساني إلى التدريبات الجماعية في بداية شهر فبراير القادم.