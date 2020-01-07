أمير كرارة يشيد بفيلم "لص بغداد".. ويهنئ محمد إمام

















أعرب الفنان أمير كرارة، عن إعجابه الشديد ببرومو فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، والمقرر عرضه خلال الأيام القادمة.ونشر كرارة، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا ""شغل محترم أوي في تريلر "لص بغداد".. مبروك أخويا محمد إمام ربنا يكرمك ودايمًا متميز كعادتك ومبروك لكل من قام علي هذا العمل وباذن الله يكسر الدنيا".لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وفتحي عبدالوهاب ومحمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.وغلبت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو الأول للعمل، الذي كشف عن تصويره في عدد من البلدان الأجنبية منها أسبانيا والعراق واليونان، وتدور أحداثه حول محاولة شاب إيجاد مقبرة الإسكندر الأكبر وسرقتها.