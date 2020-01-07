كونتي يهاجم فابيو كابيلو بعد الفوز على نابولي

عبر انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق نابولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.





وقال كونتي في تصريحات صحفية : "‏المباراة لم تكن سهلة، ولكن لعبنا بشخصية ورغبة كبيرة مباراة بنسق عال، وسيطرنا منذ البداية، أنا سعيد على نضج اللاعبين ومسؤوليتهم".



