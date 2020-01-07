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كونتي يهاجم فابيو كابيلو بعد الفوز على نابولي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:40 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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عبر انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق نابولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.


وقال كونتي في تصريحات صحفية : "‏المباراة لم تكن سهلة، ولكن لعبنا بشخصية ورغبة كبيرة مباراة بنسق عال، وسيطرنا منذ البداية، أنا سعيد على نضج اللاعبين ومسؤوليتهم".


وأضاف : "أعتقد أننا بدأنا مسيرة من أجل أن نكون فريق، وقلت بأن الوقت لا ينتظر يجب أن نمضي بسرعة من أجل هذه المسيرة، ‏والآن استعدنا لاعبين أمثال باريلا وسينسي وسانشيز، وهناك لاعبين قد تحسنوا أصبحنا نثق بقدراتنا.من يواجهنا الآن عليه أن يتعب أكثر منا".


وواصل : "‏أنا لا أتفق مع فابيو كابيلو فيما قاله إنتر ليس فريقًا يدافع وينتظر في ملعبه بل ضغطنا بقوة وحاولنا السيطرة على المباراة، وكرة القدم جميلة لأن فيها تنويع الأساليب".

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