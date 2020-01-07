كلام نهائي.. تعرف على موعد وصول صلاح لحضور حفل "الكاف"

يصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة الغردقة غدا الثلاثاء على متن طائرة حاصة لحضور حفل جوائز الأفضل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

يصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة الغردقة غدا الثلاثاء على متن طائرة حاصة لحضور حفل جوائز الأفضل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وتناولت العديد من وسائل الإعلام أخبار تتحدث عن عدم حضور اللاعب بعد علم بفوز زميله ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب عام 2019.