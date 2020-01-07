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ابن عم السارق يفجر مفاجأة جديدة في حادث فيلا نانسي عجرم

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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فجر إحدى أقارب القتيل المتهم بالسطو المسلح على فيلا المطربة اللبنانية ناني غجرم مفاجأة جديدة عن الحادث.

وأصدر علي الموسى، ابن عم الشاب السوري، الذي تم قتله على يد زوج نانسي عجرم، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم .. أرجو من جميع الذين يقرأون هذا المنشور أن يشاركوه على الفور لكي لا يضيع حق المغدور.. نحن ابناء عمومة المغدور محمد حسن الموسى آل الموسى من عشائر النعيم نطالب بفتح تحقيق بالقضية التي نسبت للمغدور محمد لعدة أسباب، موضحين إياها في التالي

وأضاف الذي ظهر بالفيديو شخصية غير شخصية المغدور اللباس بالفيديو غير لباسه وهو مقتول لون الجاكيت بالفيديو ابيض ولونه وهو مقتول أسود.

وتابع "هناك عدة فيديوهات لم يتم نشرها علمًا بأن الفيلا بأكملها تحيط بالكاميرات بما فيها الغرف الداخلية.

وأكمل" كما ذكر الإعلام اللبناني بأن المغدور قد دخل إلى غرفة بنات نانسي هل يستطيع أحد أن يفسر كيف أصيبت نانسي".

وتسائل: "هل من المعقول أن يقوم شخص بمفرده بالسطو على فيلا نانسي عجرم؟"

وجدد تسائله: "المصاري التي سرقها على زعمهم، لماذا وجدت فوق الطاولة؟ ولماذا تم شحط الجثة من مكانها؟

هناك ادعاء من زوج نانسي بأنه لم يتذكر أي شيفرة للكاميرات عدا شيفرة الكاميرا التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأختتم حديثه قائلًا: "أخيرا نطالب بفتح شيفرا جميع الكاميرات الموجودة داخل الفيلا وخارجها، إذ إن هناك قص وتعديل للفيديو الذي تم نشره".



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