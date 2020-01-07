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المتأهلون للدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:24 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أُسدل الستار منذ قليل على مباريات الدور الثالث (دور الـ 64) من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتأهل أرسنال بفوزه بملعب الإمارات على ضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف، سجله اليافع ريس نيلسون.


وامتدت مباريات الدور على مدار ثلاثة أيام هي السبت والأحد والأثنين 4 و 5 و 6 من يناير الجاري.


وأقيمت 32 مباراة في الدور الثالث، أفرزت عن 24 متأهل للدور الرابع (دور الـ 32)، فيما تأجل الحسم في ثمان مباريات أخرى.


وسيضطر مانشستر يونايتد وتوتنهام لخوض مباريات إعادة، بعد تعادل الأول خارج قواعده سلبياً مع وولفرهامبتون واندرز، فيما تعادل الثاني مع مضيفه ميدلسبرة بهدف لكل منهما.


الأمر ذاته سيتكرر مع نيوكاسل يونايتد المتعادل بهدف لهدف مع روتشيدال، وريدينج مع بلاكبول المتعادلان 2-2 وهي نفس نتيجة كارلسلي وكارديف سيتي وبرستول روفرز وكوفنتري سيتي، وواتفورد وترانميري روفرز المتعادلان 3-3، بينما تعادل برستول سيتي وشورزبري تاون 1-1.


وبالتالي تصبح الأندية التي تأهلت بشكل مباشر هي.


1- برمينجهام سيتي

2- بيرنلي

3- هال سيتي

4- ميلووال

5- شيفيلد وينزداي

6- نوريتش سيتي

7- برينتفورد

8- أكسفورد يونايتد

9- ساوثهامبتون

10- فولهام

11- مانشستر سيتي

12- ليستر سيتي

13- بورتسموث

14- بورنموث

15- بارنسلي

16- وست هام يونيتد

17- كوينز بارك رينجرز

18- ليفربول

19- تشيلسي

20- وست بروميتش ألبيون

21- نورثامبتون تاون

22- ديربي كاونتي

23- شيفيلد يونايتد

24- أرسنال. 
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