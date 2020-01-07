المتأهلون للدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي





وأقيمت 32 مباراة في الدور الثالث، أفرزت عن 24 متأهل للدور الرابع (دور الـ 32)، فيما تأجل الحسم في ثمان مباريات أخرى.





وسيضطر مانشستر يونايتد وتوتنهام لخوض مباريات إعادة، بعد تعادل الأول خارج قواعده سلبياً مع وولفرهامبتون واندرز، فيما تعادل الثاني مع مضيفه ميدلسبرة بهدف لكل منهما.