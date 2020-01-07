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أرسنال يهزم ليدز يونايتد بهدف نظيف ويتأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:22 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على حساب فريق ليدز يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأجريت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ قليل، وذلك بعد خوض معظم مباريات الدور الثالث من البطولة في الأيام الماضية في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسوف يلتقي فريق أرسنال مع نظيره فريق بورنموث في الدور الرابع من البطولة، بينما يواجه فريق تشيلسي منافسه فريق هال سيتي.


وجاءت أبرز مباريات قرعة الدور الرابع من البطولة كالتالي :-


- بيرنتفورد x ليستر سيتي.
- بورنموث x أرسنال / ليدز يونايتد.
- ساوثهامبتون x مدلزبره / توتنهام.
- هال سيتي x تشيلسي.
- واتفورد / ترانمير x مان يونايتد / ولفرهامبتون.
- مانشستر سيتي x فولهام.
- رودتشدايل / نيوكاسل x أوكسفورد.
- بريستول / شريوزبيري x ليفربول.


وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في الفوز بلقب كاس الاتحاد الانجليزي في النسخة الماضية، حيث نجح الفريق في تحقيق جميع القاب انجلترا في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ البطولات.

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