أرسنال يهزم ليدز يونايتد بهدف نظيف ويتأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على حساب فريق ليدز يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



