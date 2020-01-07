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مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة المنتظرة في الشتاء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:06 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تراجع النادي الأهلي عن ضم أحد الصفقات التي كانت تنتظرها جماهير المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


الأهلي يستهدف ضم إليكى

وكان النادي الأهلي قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع بليسينج إليكي مهاجم نادي لوزيرين السويسري خلال فترة انتقالات يناير الجارية لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.



ولكن تراجع مسئولو النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية عن التعاقد مع إليكي في هذا الشتاء بشكل مفاجئ للجميع.


سبب تراجع الأهلي عن ضم إليكي

وتراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع إليكي بسبب خلاف مادي حيث لم يتمكن مسئولو النادي الأحمر من التوصل إلى اتفاق مادي مناسب مع مسئولو نادي لوبريزين في الفترة الماضية.


تجهيز بديل إليكي

ويستعد مسئولو التعاقدات في النادي الأهلي لمتابعة السير الذاتية لأككثر من مهاجم إفريقي خلال الساعات القليلة القادمة لإختيار لاعب منهم وضمه في هذا الشتاء بدلا من إليكي الذي فشل المارد الأحمر في ضمه.


ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها المارد الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري وبفارق أربع نقاط كاملة عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.
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