لطيفة ومحمد الشرنوبي أبرز الحضور في العرض الخاص لفيلم "بنات ثانوي" (صور)

















حرصت النجمة لطيفة والفنان محمد الشرنوبي، على حضور العرض الخاص لفيلم بنات ثانوي والذي أقيم منذ قليل بحضور أبطاله وعدد آخر من نجوم الفن والمجتمع.واحتفل صناع العمل منذ قليل بالعرض الخاص للفيلم في أحد السينمات بأكتوبر وسط حضور نجوم الفن والمجتمع وأبطال الفيلم، ومن المقرر أن يطرح اليوم الموافق السابع من يناير في دور العرض.جدير بالذكر أن فيلم بنات ثانوي من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وهنادي مهنى ومايان السيد ومي الغيطي وميدو عادل وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، كما حرص على حضور العرض الفنانة لطيفة وأحمد السبكي وعدد آخر من النجوم.