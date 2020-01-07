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مطران الفيوم يقدم الشكر للمحافظ والقيادات في الاحتفال بعيد الميلاد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:07 ص
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بوابة الفجر
ريهام على
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قدم الأنبا أبرام، مطران الفيوم، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري، واللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية، خلال تهنئتهم للأقباط في احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

وأكد مطران الفيوم خلال كلمته بعيد الميلاد المجيد، على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري الواحد، مشيرا إلى أن الشعب المصري مسلم وقبطي لن تزعزعه ولا تفرقه أي شئ مهما كان سيظل في ترابط إلى يوم الدين.

وترأس الأنبا أبرام، مطران الفيوم، صلوات قداس عيد الميلاد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بوسط مدينة الفيوم، مساء اليوم الاثنين، وذلك في ظل توافد المئات من الأقباط للمشاركة في صلاة عيد الميلاد، حيث شهدت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، تزايدا كبيرا من قبل الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وانتشرت قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات في محيط كنائس الفيوم، وعناصر من الشرطة النسائية، وبوابات الكترونية، وتم فحص جميع المترددين على الكنائس، سواء من الاقباط أو المهنئين، كذلك تم وضع كمائن ثابتة ومتحركة لتأمين احتفالات عيد الميلاد.

مطران الفيوم يقدم الشكر للمحافظ والقيادات في الاحتفال بعيد الميلاد
مطران الفيوم يقدم الشكر للمحافظ والقيادات في الاحتفال بعيد الميلاد
مطران الفيوم يقدم الشكر للمحافظ والقيادات في الاحتفال بعيد الميلاد
مطران الفيوم يقدم الشكر للمحافظ والقيادات في الاحتفال بعيد الميلاد
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