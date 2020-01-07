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مطرب شهير يلقى مصرعة أثناء غنائه على المسرح

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:02 ص
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مطرب شهير
مطرب شهير
الفجر الفني
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لقى المغني البرازيلي جوليانو سيزار، مصرعه عقب إصابته بنوبة قلبية على المسرح  أودت بحياته.

حيث تواترت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتشير إلى سقوط سيزار على المسرح وسط جمهوره وذلك ف الحفل الذى يقيمه بجنوب البرازيل.

وأشارت تقارير بأنه تم نقل المغني البرازيلى أثر سقوطه الي المستشفى وعمل اللازم لمحاولة إنقاذه من قبل الأطباء لمدة استغرقت الساعة والنصف ولكنها لم تفلح وفارق الحياة 

يذكر أن سيزار البالغ من العمر 58عام فاز بجائزة جرامي اللاتينية عن البوم cawboy vagabund وذلك عام 2004

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