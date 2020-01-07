شاهد.. الظهور الأول لـ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في العرض الخاص لـ"بنات ثانوي" بعد خطوبتهما (صورة)













خطف الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا الأنظار وذلك بعد ظهورهما سويًا منذ قليل في العرض الخاص لفيلم "بنات ثانوي".ويعد هذا هو الظهور الأول لأحمد صالح وهنادي بعد إعلان خطوبتهما منذ فترة قليلة في حفل مميز بحضور الأقارب والأصدقاء.واحتفل صناع العمل منذ قليل بالعرض الخاص للفيلم في أحد السينمات بأكتوبر، وسط حضور نجوم الفن والمجتمع وأبطال الفيلم، ومن المقرر أن يطرح اليوم الموافق السابع من يناير في دور العرض.جدير بالذكر أن فيلم بنات ثانوي من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وهنادي مهنى ومايان السيد ومي الغيطي وميدو عادل وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، كما حرص على حضور العرض الفنانة لطيفة وأحمد السبكي وعدد آخر من النجوم.