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رئيس إتحاد الكرة الدولى لكرة القدم يصل مطار الغردقة الدولي لحضور حفل الكاف (صور)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:02 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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وصل منذ قليل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مطار الغردقة الدولي، استعدادا لحضور حفل الكاف 2019، المقرر انطلقه غدا الثلاثاء بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.

وكان وصل مساء اليوم نجم فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني على متن طائرة خاصة، إلى مطار الغردقة استعدادًا للمشاركة في حفل الكاف لاختيار الأفضل في إفريقيا.

وأكد مصدر خاص بمطار الغردقة أن السنغالي ساديو ماني وصل على متن الطائرة الخاصة منفردًا وليس بصحبته صلاح ومحرز، لافتًا إلى أن ماني اتجه إلى منتجع الجونه لإجراء بعض التدريبات الخاصة وقضاء بعض الوقت هناك.

وكانت ذكرت مصادر مطلعة باللجنة المنظمة لحفل الأفضل في أفريقيا 2019 أنه من المتوقع غياب الدولي الجزائري رياض محرز، وهو جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حضور الحفل، المقرر إقامته غدًا الثلاثاء، في مدينة الغردقة.


وهناك احتمال كبير بعدم وصول الجزائري رياض محرز للحفل بسبب ارتباطه بأمور أخرى، لافتًا إلى أن محرز خاطب اللجنة باحتمالية عدم وصوله للغردقة.

وهناك تأكيدات عن غياب "محرز" بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، إذ رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، السماح للاعب بالذهاب للحفل.

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