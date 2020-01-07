محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7-1-2020

أسعار العملات اليوم





استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع أجازة البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9946 جنيهًا للشراء 16.1153 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.9188 جنيهًا للشراء 18.0556 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 21.0329 جنيهًا للشراء 21.1981 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.5029 جنيهًا للشراء 16.6292 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.8002 جنيهًا للشراء 14.9161 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2632 جنيهًا للشراء 4.2963 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.7684 جنيهًا للشراء 53.1842 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3541 جنيهًا للشراء 4.3878 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2943 جنيهًا للشراء 2.3118 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 15.9946 16.1153 يورو 17.9188 18.0556 جنيه إسترليني 21.0329 21.0849 فرنك سويسري 16.5029 16.6292 100 ين ياباني 14.8002 14.9161 ريال سعودي 4.2632 4.2963 دينار كويتي 52.7684 53.1842 درهم اماراتي 4.3541 4.3878 اليوان الصيني 2.2943 2.3118



سلة العملات الرئيسية:





قفز سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.3147 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.8505 إسترليني.



