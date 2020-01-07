أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع من أعلى مستوي في 7 سنوات





أسعار الذهب اليوم





قلصت أسعار الذهب مكاسبها في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوي في 7 سنوات أمس ، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 605.95 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 706.95 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 807.92 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,656 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 605.95 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 706.95 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 807.92 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,656 جنيه.





توقعات الفجر أمس:









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 795 إلى 798 عيار 22 729 إلى 731 عيار 21 696 إلى 698 عيار 18 597 إلى 598 عيار 14 464 إلى 465 عيار 12 398 إلى 399 الاونصة 24.738 إلى 24.809 الجنيه الذهب 5,568 إلى 5,584 الكيلو 795.429 إلى 797.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 807.92جنيه 50.36 $ سعر الذهب عيار 22 740.60جنيه 45.17 $ اسعار الذهب عيار 21 706.95جنيه 44.07 $ اسعار الذهب عيار 18 605.95جنيه 37.77 $ سعر الذهب عيار 14 471.29جنيه 29.38 $ سعر الذهب عيار 12 403.96جنيه 25.18 $ سعر الذهب عيار 9 302.97جنيه 18.89 $ اسعار أوقية الذهب 25,126 جنيه 1,566 $ اسعار جنيه الذهب 5,656 جنيه 352.55 $ اسعار كيلو الذهب 807,919 جنيه 50,363 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52







أسعار الذهب عالميًا:



