أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع من أعلى مستوي في 7 سنوات
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
795 إلى 798
|
عيار 22
|
729 إلى 731
|
عيار 21
|
696 إلى 698
|
عيار 18
|
597 إلى 598
|
عيار 14
|
464 إلى 465
|
عيار 12
|
398 إلى 399
|
الاونصة
|
24.738 إلى 24.809
|
الجنيه الذهب
|
5,568 إلى 5,584
|
الكيلو
|
795.429 إلى 797.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
807.92جنيه
|
50.36 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
740.60جنيه
|
45.17 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
706.95جنيه
|
44.07 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
605.95جنيه
|
37.77 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
471.29جنيه
|
29.38 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
403.96جنيه
|
25.18 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
302.97جنيه
|
18.89 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,126 جنيه
|
1,566 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,656 جنيه
|
352.55 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
807,919 جنيه
|
50,363 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
6 يناير
|
807.92
|
706.95
|
605.95
|
471.29
|
403.29
|
5 يناير
|
800.95
|
700.85
|
600.72
|
467.22
|
400.48
|
4 يناير
|
800.95
|
700.85
|
600.72
|
467.22
|
400.48
|
3 يناير
|
799.14
|
699.26
|
599.36
|
466.17
|
399.57
|
2 يناير
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.83
|
394.14
|
1 يناير
|
783.11
|
685.24
|
587.24
|
456.81
|
391.55
|
31 ديسمبر
|
783.68
|
685.74
|
587.77
|
457.15
|
391.84
|
30 ديسمبر
|
781.66
|
683.97
|
586.97
|
455.97
|
390.83
|
29 ديسمبر
|
779.75
|
682.30
|
584.82
|
454.86
|
389.88
|
28 ديسمبر
|
779.75
|
682.30
|
584.82
|
454.86
|
389.88
|
27 ديسمبر
|
779.10
|
682.73
|
584.34
|
454.48
|
389.55
|
26 ديسمبر
|
779.82
|
682.36
|
584.87
|
454.89
|
389.91
|
25 ديسمبر
|
774.61
|
677.80
|
580.97
|
451.86
|
387.31
|
24 ديسمبر
|
774.46
|
677.67
|
580.86
|
451.77
|
387.23
|
23 ديسمبر
|
766.87
|
671.02
|
575.16
|
447.34
|
383.43
|
22 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.60
|
445.06
|
381.48
|
21 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.22
|
445.06
|
381.48
|
20 ديسمبر
|
762.60
|
667.29
|
571.96
|
444.85
|
381.48
|
19 ديسمبر
|
763.60
|
668.16
|
572.71
|
445.43
|
381.80
|
18 ديسمبر
|
762.23
|
666.96
|
571.68
|
444.63
|
381.11
|
17 ديسمبر
|
761.04
|
665.92
|
570.79
|
443.94
|
380.52