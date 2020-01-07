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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع من أعلى مستوي في 7 سنوات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

قلصت أسعار الذهب مكاسبها في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوي في 7 سنوات أمس، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  605.95 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 706.95 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 807.92 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,656 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  605.95 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر706.95 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر807.92 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,656 جنيه.

توقعات الفجر أمس:


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

795 إلى 798

عيار 22 

729 إلى 731

عيار 21

696 إلى 698

عيار 18

597 إلى 598

عيار 14

464 إلى 465

عيار 12

398 إلى 399

الاونصة

24.738 إلى 24.809

الجنيه الذهب

5,568 إلى 5,584

الكيلو

795.429 إلى 797.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 807.92جنيه      

 50.36 $

سعر الذهب عيار 22

 740.60جنيه

 45.17 $

اسعار الذهب عيار 21

706.95جنيه       

44.07 $

اسعار الذهب عيار 18

 605.95جنيه

37.77 $

سعر الذهب عيار 14

471.29جنيه

29.38 $

سعر الذهب عيار 12

403.96جنيه

25.18 $

سعر الذهب عيار 9

302.97جنيه

18.89 $

اسعار أوقية الذهب

25,126 جنيه

1,566 $

اسعار جنيه الذهب

5,656 جنيه

352.55 $

اسعار كيلو الذهب

807,919 جنيه

50,363 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1568.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوي منذ أبريل 2013.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1 بالمائة ليسجل 1567.55 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار  بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 96.631.
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