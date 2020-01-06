Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على بعض من فوائد الفراولة للأطفال

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تعتبر فاكهة الفراولة من أطعم وأشهى وألذ الفواكه، التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة الأطفال؛ حيث يحبون أكلها بمفردها، أو تناولها كعصير أو مع اللبن.

هذا وتحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما فيها الفيتامينات والمعادن الآتية "فيتامين سي، فيتامين ك، الفولات، البوتاسيوم، المنغنيز، المغنيسيوم، الألياف الغذائية، مضادات الأكسدة، البوليفينول".

ومن فوائد الفراولة: 
1) تسهم الفراولة في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز العصبي للأطفال، وذلك بفضل فيتامين سي واليود.

2) تسهم في تجنب كل مشاكل العين تقريبًا وتقوية النظر والوقاية من جفاف العين، وذلك بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونيدات.

3) تسهم الفراولة على تعزيز صحة الجهاز المناعي للأطفال وعلاج السعال ونزلات البرد، وذلك بسبب احتوائها على فيتامين سي.

4) من فوائد الفراولة للأطفال بشكل غير مباشر أن تناول الحامل للفراولة أثناء الحمل يساعد على الوقاية من العيوب الخلقية، وذلك بفضل احتوائها على حمض الفوليك.

5) تساعد الفراولة على تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك كما أنها تمنع (التهاب الرتج) وهو التهاب في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب الحمى والغثيان و ذلك بسبب غناها بالألياف.
 
6) تساهم في تحسين صحة العظام وزيادة كثافتها من خلال الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم، وأيضًا بسبب وجود البوتاسيوم / المنغنيز / وفيتامين سي / فيتامين ك / فيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الفراولة الأطفال

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 12 ساعة

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

برشلونة يحرج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: فرمان ناري من مرتضى.. صفقة قوية في الطريق.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بلاتينيوم يفاجئ الأهلي قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ ساعتين

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقترب من حسم أولي صفقات الشتاء وصراع إنجليزي إيطالي لخطف نجم الفريق والتخطيط لضم نجم تشيلسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرفي علي فوائد "البوملي" لإنقاص الوزن

فوائد مذهلة لـ"شاي الموز".. تعرفي عليها

تعرفي على فوائد "الفراولة" للجسم وأضرارها

فوائد مزهلة للبطيخ.. تعرف عليها في 9 معلومات

تعرف على فوائد البطيخ للجنس

فوائد مزهلة للبطيخ للأطفال.. تعرفي عليها

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

10:25 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status