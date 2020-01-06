تعرف على بعض من فوائد الفراولة للأطفال





تعتبر فاكهة الفراولة من أطعم وأشهى وألذ الفواكه، التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة الأطفال؛ حيث يحبون أكلها بمفردها، أو تناولها كعصير أو مع اللبن.





هذا وتحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما فيها الفيتامينات والمعادن الآتية "فيتامين سي، فيتامين ك، الفولات، البوتاسيوم، المنغنيز، المغنيسيوم، الألياف الغذائية، مضادات الأكسدة، البوليفينول".





ومن فوائد الفراولة:

1) تسهم الفراولة في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز العصبي للأطفال، وذلك بفضل فيتامين سي واليود.





2) تسهم في تجنب كل مشاكل العين تقريبًا وتقوية النظر والوقاية من جفاف العين، وذلك بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونيدات.





3) تسهم الفراولة على تعزيز صحة الجهاز المناعي للأطفال وعلاج السعال ونزلات البرد، وذلك بسبب احتوائها على فيتامين سي.





4) من فوائد الفراولة للأطفال بشكل غير مباشر أن تناول الحامل للفراولة أثناء الحمل يساعد على الوقاية من العيوب الخلقية، وذلك بفضل احتوائها على حمض الفوليك.





5) تساعد الفراولة على تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك كما أنها تمنع (التهاب الرتج) وهو التهاب في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب الحمى والغثيان و ذلك بسبب غناها بالألياف.

6) تساهم في تحسين صحة العظام وزيادة كثافتها من خلال الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم، وأيضًا بسبب وجود البوتاسيوم / المنغنيز / وفيتامين سي / فيتامين ك / فيها.



