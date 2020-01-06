صحة القليوبية تعلن الطوارئ تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد

أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق محافظة القليوبية ووقف الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد بالإضافة إلى تواجد مدير المستشفى أو نائبه على مدار 24 ساعة ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ، والاستقبال، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، وخصوصًا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، والاستقبال، والأطفال المبتسرين بالإضافة إلى تكثيف نوبتجيات هيئة الإسعاف.



وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أنه تم توفير أكياس الدم بفصائله المختلفة لجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع متابعة العمل على مدار 24 ساعة في وجود نوبتجيات معتمدة في ديوان عام المديرية، مكونة من فريق إدارة الأزمة، والفرق التي سوف تقوم بالمرور الميداني على المستشفيات.