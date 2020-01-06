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تفاصيل تحرير سرت.. الناطق باسم الجيش الليبي يوضح

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:28 م
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اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن سيطرة الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت هي رسالة للغازي التركي، بأن القوات الليبية قادرة على مواجهة أي خطر أو تهديد، فضلا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرب الشاملة التي تقوم بها القوات الليبية.

وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مدينة سرت عادت لحضن الوطن الليبي بعملية عسكرية، حيث انتهت العملية في غضون 3 ساعات، وتوجهت القوات الآن نحو الغرب.

وأضاف، أنه لم يكن هناك أي مقاومة من التنظيمات الإرهابية، منوها بأنهم وجدوا أسلحة تركية داخل سرت، مؤكدا أن معركة سرت مرتبطة بطرابلس، متابعا أن لحظة تحرير سرت كانت رهيبة جدا، والليبيين كانوا ينتظرون القوات المسلحة.
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