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مبادرة لمساعدة "عمال النظافة" وأسرهم مدى الحياة بكفر الشيخ

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
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دشن أحد مواطني مركز الحامول بكفرالشيخ، مبادرة "الخير فينا" لإلقاء الضوء فيها علي معاناة عمال النظافة وكذلك عمال البلدية الذين يعملون في ظروف قاسية دون أن ينالوا الأجر المناسب لمعاناتهم، حيث تهدف المبادرة إلي الإتفاق مع الأطباء والصيادلة للكشف مجنا وصرف العلاج لهؤلاء العاملين وأسرهم مدي الحياة، وكذلك أيضا المدرسين بأن يقوموا بالتدريس لأولاد العامل مجانا دون مقابل في دروسهم الخصوصية.

وأكد خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لاقي ترحيبا واسعًا من قبل الأطباء بهذه المبادرة بل وطالبوا بالإشتراك حتي وصل عدد الأطباء المشتركين إلي مايقرب من 15 طبيب وصيدلي على الرغم من مرور عدة أيام فقط على إطلاق هذه المبادرة، فضلا عن عدد من المدرسين.

وأضاف مدشن المبادرة، أنه قد تقدم عدد من المحامين والطباخين بطلبات للإنضمام لمبادرة خدمة عمال النظافة مجانا ؛ لافتا أنه قد تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الحامول من أجل الحصول علي كشوف بأسماء جميع عمال البلدية وطبعها وتوزيعها علي جميع المشتركين في المباردة لكي يتم منع التلاعب في هذا الشأن.
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