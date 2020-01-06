محافظ الفيوم: السيسي يحقق مبدأ المواطنة ويثق في الشباب

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم خلال تهنئته للأخوة الأقباط في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أن بلدنا خلال الـ ٥ سنوات الماضية شهدت رئيس دولة يمارس حقًا المواطنة، من أول يوم له" مشيرًا أن سيادته وثق في الشباب، وأعطاهم الفرصة، مؤكدًا اننا نسيج ملتحم، ملتصق، تربيتنا واحدة، مشددًا على ضرورة العمل والصبر وانتظار النتائج الإيجابية لأنها ستكون في النهاية حليف العمل الجاد.



حيث قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مساء اليوم، بزيارة الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس مار جرجس، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.



كان فى استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلى أسقف الفيوم والجيزة وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والقس ميلاد معوض ممثل الطائفة الإنجيلية بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.



