تعرف على فوائد مشروب الكاكاو





يعتبر تناول مشروبات دافئة باستمرار في فصل الشتاء من الأشياء المشهورة؛ للتغلب على الجو البارد، ويعد الكاكاو من أشهر مشروبات الدافئة التي تمنحك الطاقة والدفئ.





كما أثبتت بعض الدراسات أن شرب الكاكاو يقي من بعض مشاكل الكلى، ومن ارتفاع ضغط الدم، مما يجعله خيارًا صحيًا أكثر من غيره .





ومن فوائد الكاكاو:

يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي تعمل على المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، و يحسّن مسحوق الكاكاو من المزاج، كما يعدّ مضادًا للاكتئاب؛ لاحتوائه على مادة الفينيثيلامين والتي تعتبر ناقلًا عصبيًا في الدماغ.





ويحتوي مشروب الكاكاو الساخن على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات بالمقارنة مع بعض المشروبات الأخرى كالشاي الأخضر، والتي تساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، كالسرطان، وأمراض القلب، والشيخوخة.





ويرتبط الكاكاو بانخفاض ضغط الدم، وتحسين صحة الأوعية الدموية، كما يساعد على زيادة الكولسترول الجيد في الدم؛ حيث يُعّد غنيّا بالمغنيسيوم والفلافونويدات.





ويساعد على التقليل من مقاومة الإنسولين مما يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، وخفض خطر الإصابة بمرض السكري.



