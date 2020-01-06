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بلاتينيوم يفاجئ الأهلي قبل موقعة إفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:13 م
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بوابة الفجر
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فاجئ نادي بلاتينيوم الزيمبابوي نظيره الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب باربرفيلدز.


وأعلن النادي الزيمبابوي تعيين الهولندي هندريك بيتر دي يونج في منصب المدير الفني للفريق، بدلًا من المدرب المؤقت ليزوي سويسوي.


كما أعلن النادي عن ضم 3 لاعبين لصفوفه وشاركوا في التدريبات الجماعية للفريق تحضيراً لمباراة الأهلي يوم السبت.


وضم بلاتينيوم الرباعي ستانلي نجالا صانع ألعاب فريق مانيكا ديناموز، وجيمي جوارا لاعب كاريبا، ونوموري شينيريري الظهير الأيسر لنادي هوانجي كواليري.

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