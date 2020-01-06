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شاهد.. عمرو دياب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:35 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
رباب مصطفي
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هنأ الفنان عمرو دياب، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد عبر صفحته الرسمية بموقع"تويتر" .


حيث شارك الهضبة عمرو دياب، أحدث اخباره اليومية والفنية لدى جمهورها عبر صفحته الرسمية بموقع"تويتر" .


ونشر الميجا ستار، تغريدة له يهنئ فيها الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث علق:" كل عام والأخوة الأقباط بخير عيد ميلاد مجيد"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

أغنية"قدام مرايتها":

تتصدر أغنية"قدام مرايتها"3 مليون مشاهدة عبر قناته الخاصة بموقع"يوتيوب"وهي سادس أغنية له من ألبوم أنا غير، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور .


يذكر أن آخر أعمال النجم عمرو دياب، ألبومه الجديد"أنا غير" وقام بطرح بعض الأغاني من هذا الالبوم، أغنية" أنا غير" و "أول يوم في البعد" و" تحيرك" و"قدام مرايتها" .
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