Advertisements
Advertisements
Advertisements

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة عمل مقتحم منزلهما

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
نفى نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم، شائعات وجود علاقة بين الفنانة نانسي عجرم واللص الذي اقتحم منزلها.

وأكد "الهاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن اللص لم يكن يعمل لدى الفنانة نانسي عجرم في حديقة منزلها، كما نشرت بعض المواقع.

وتابع شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم: "أتاسف كثيرًا من هذا الكلام الكاذب، وليس له صلة بالحقيقة، أول مرة نشوف اللص أو نعرفه".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقترب من حسم أولي صفقات الشتاء وصراع إنجليزي إيطالي لخطف نجم الفريق والتخطيط لضم نجم تشيلسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

بلاتينيوم يفاجئ الأهلي قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحرج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: فرمان ناري من مرتضى.. صفقة قوية في الطريق.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

10:25 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status