شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة عمل مقتحم منزلهما

نفى نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم، شائعات وجود علاقة بين الفنانة نانسي عجرم واللص الذي اقتحم منزلها.



وأكد "الهاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن اللص لم يكن يعمل لدى الفنانة نانسي عجرم في حديقة منزلها، كما نشرت بعض المواقع.



وتابع شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم: "أتاسف كثيرًا من هذا الكلام الكاذب، وليس له صلة بالحقيقة، أول مرة نشوف اللص أو نعرفه".

