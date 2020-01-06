Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
دفعت إدارة الهلال الأحمر بمحافظة السويس اليوم الاثنين، بفرق تدخل لتامين الاخوة الاقباط فى احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنائس المحافظة.

ومن جانبه قالت فوزية عبدالله رئيس مجلس اداره الهلال الأحمر المصري إنه تم الدفع بعدد 3 فرق تدخل اثناء الطوارئ باجمالي عدد 15 فرد وذلك لتامين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأوضح “محمد قاسم” قائد غرفة العمليات بالسويس أن هذه الفرق تم الدفع بهم الكنائس مشيرا إلى أن مهمة هذه الفرق هى تقديم مساعدة ومعاونة السلطات الحكومية بتقديم خدمة الإسعافات الأولية والإخلاء في حاله الضرورة.

وأكد “قاسم” على أن هذه الفرق مجهزة بحقائب المهمات الطبية وكذلك النقالات وماسكات الغاز وكشافات الرأس.
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الهلال الاحمر اخبار احتفالات

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ ساعتين

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقترب من حسم أولي صفقات الشتاء وصراع إنجليزي إيطالي لخطف نجم الفريق والتخطيط لضم نجم تشيلسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بلاتينيوم يفاجئ الأهلي قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحرج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: فرمان ناري من مرتضى.. صفقة قوية في الطريق.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الدفع بـ2800 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

شباب الهلال الأحمر بالسويس يشاركون بفرق التدخل السريع اثناء الاستفتاء (صور)

بدء قداس عيد القيامة المجيد بالبحر الأحمر وسط تشديدات أمنية (فيديو وصور)

أقباط البحر الأحمر يحتفلون في الشوارع عقب انتهاء قداس عيد القيامة.. ويقدمون الشكر لرجال الشرطة

رئيسة الهلال الأحمر بالسويس تشارك بفرق لتأمين احتفالات شم النسيم

الهلال الأحمر بالسويس: "فرق طوارئ" في احتفالات شم النسيم (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

10:25 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status