الهلال الأحمر بالسويس يدفع بـ 3 فرق طوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد بالكنائس

دفعت إدارة الهلال الأحمر بمحافظة السويس اليوم الاثنين، بفرق تدخل لتامين الاخوة الاقباط فى احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنائس المحافظة.



ومن جانبه قالت فوزية عبدالله رئيس مجلس اداره الهلال الأحمر المصري إنه تم الدفع بعدد 3 فرق تدخل اثناء الطوارئ باجمالي عدد 15 فرد وذلك لتامين احتفالات عيد الميلاد المجيد.



وأوضح “محمد قاسم” قائد غرفة العمليات بالسويس أن هذه الفرق تم الدفع بهم الكنائس مشيرا إلى أن مهمة هذه الفرق هى تقديم مساعدة ومعاونة السلطات الحكومية بتقديم خدمة الإسعافات الأولية والإخلاء في حاله الضرورة.



وأكد “قاسم” على أن هذه الفرق مجهزة بحقائب المهمات الطبية وكذلك النقالات وماسكات الغاز وكشافات الرأس.

