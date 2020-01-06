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مصطفى شعبان يدخل سباق رمضان بـ"حتى لا يطير الدخان"

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:30 م
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مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
شيماء عطية
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كشفت شركة العدل جروب عن تعاقدها مع الفنان مصطفى شعبان، لتقديم مسلسل رمضاني مأخوذ عن رواية "حتى لا يطير الدخان" للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ليشارك في سباق رمضان ٢٠٢٠.

المسلسل سيحمل نفس عنوان الرواية، وسيضع السيناريو والحوار الدكتور مدحت العدل، ويقوم بإخراجه محمد العدل.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور الفنان مصطفى شعبان أثناء توقيعه على العمل بصحبة الكاتب مدحت العدل والمنتج جمال العدل.
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