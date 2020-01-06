شغل احترافي.. أحمد السقا يهنئ محمد إمام بعد برومو فيلم "لص بغداد"

هنأ النجم أحمد السقا، الفنان محمد إمام، بعد طرح برومو فيلمه الجديد "لص بغداد" والمقرر طرحه خلال الأيام القادمة بدور العرض السينمائي.









ونشر السقا، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "مبرووك لكل صناع فيلم لص_بغداد التريلر حلو وقوي ومبروك ل محمد_امام اخويا وحبيبي شغل احترافي جدا جداا ربنا يكرمك".









"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وفتحي عبدالوهاب ومحمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.



وغلبت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو الأول للعمل، الذي كشف عن تصويره في عدد من البلدان الأجنبية منها أسبانيا والعراق واليونان، وتدور أحداثه حول محاولة شاب إيجاد مقبرة الإسكندر الأكبر وسرقتها.