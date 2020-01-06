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"البنتاجون": لا يمكن تأكيد صحة اعتزام التحالف الانسحاب من العراق

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:35 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن متحدث باسم البنتاجون، اليوم الاثنين، أنه لا يمكنه تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب من العراق.

وسبق أن أعلن التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق، مساء الإثنين، إبلاغ بغداد اتخاذه إجراءات للخروج من البلاد.

وأصدر الجنرال ويليام سيلي، قائد قوة المهام الأمريكية بالعراق، بيانا، جاء فيه: "احتراما لسيادة جمهورية العراق، وحسب ما طلب البرلمان ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة بإعادة تمركز القوات خلال الأسابيع المقبلة". 

وقال البيان: "من أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن".

وأضاف: "خلال هذه الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية داخل وحول المنطقة الخضراء في بغداد بغرض التأمين".  

وتابع، ستقوم قوات التحالف باتخاذ كافة الإجراءات للتقليل والتخفيف من الإزعاج للعامة، ولهذا السبب ستتم تنفيذ المهمات خلال الليل، وهذا يساعد على الحيطة، وسنبدأ بتنفيذ المرحلة القادمة من العمليات.

وفي وقت سابق الإثنين، تسلم الرئيس برهم صالح من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق، الذي سيصدر في حال إخراج قواتها. 

وقال مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، :إن "صالح تسلم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأمريكية على العراق في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه بأي قرار كان".  

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق إذا أجبر القوات على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء تواجد" القوّات الأجنبيّة في البلاد.   

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد. 

ووافق البرلمان العراقي، الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية. 

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر. 

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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مقتل سليماني صحة تأكيد العراق التحالف البنتاجون الانسحاب اعتزام

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