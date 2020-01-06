السد يكتسح العربي بنصف دستة أهداف في الدوري القطري

حقق السد فوزًا كبيرًا على العربي بنتيجة 6 - 1 اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة، ضمن منافسات دوري نجوم قطر.





ورفع السد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف الريان الوصيف وتسع نقاط خلف الدحيل المتصدر، لكن الفريق لعب مباراة أقل، فيما توقف رصيد العربي عند 18 نقطة في المركز الخامس.





ونجح السد في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بالستة بواقع ثلاثة أهداف في كل شوط.





وتقدم مارك مونييسا بهدف للعربي في الدقيقة العاشرة لكن بيدرو ميجيل أدرك التعادل للسد في الدقيقة 31 وبعد دقيقة واحدة فقط سجل بغداد بونجاح الهدف الثاني قبل أن يحرز مارك مونييسا لاعب العربي هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35.





وفي الشوط الثاني أحرز حسن خالد الهيدوس الهدف الرابع للسد في الدقيقة 54 وتبعه أكرم حسن عفيف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 74 قبل أن يسجل بغداد بونجاح الهدف الثاني له والسادس للسد في الدقيقة 80.



