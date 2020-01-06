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أخبار ريال مدريد: الريال يُضحي بـ 4 لاعبين من أجل عيون بوجبا ونجمي الملكي يغيبان عن السوبر و68 مليون تحسم الصفقة المميزة

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:18 م
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أخبار ريال مدريد اليوم
أخبار ريال مدريد اليوم
ريهام عبد المحسن
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شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 6 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي وتخطيط بايرن ميونخ للتعاقد مع الخغرلي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني الحالي والمعار من ريال مدريد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد قد يضحي بأربعة لاعبين من أجل بوجبا
ذكر تقرير صحفي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني مستعد للتخلي عن أربعة لاعبينفعة واحدة، في سبيل ضم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة، أن الريال قد يغري مانشستر يونايتد بخدمات الرباعي فرانشيسكو إيسكو ولوكا مودريتش وتوني كروس وجاريث بيل، من أجل ضم بطل العالم 2018.
وسبق وأن ارتبطت إدارة اليونايتد بخدمات الرباعي من قبل، لا سيما جاريث بيل وتوني كروس، واللذين كانا على رادار مانشستر يونايتد خلال سنوات سابقة.
وأفادت صن، أن الريال لا يمانع في فكرة رحيل الرباعي، لا سيما حال إستقدام نجم الوسط البرازيلي رينيه خيسوس، مع فرضية عدم اعتبار إيسكو وبيل من العناصر الأساسية بالنسبة لزين الدين زيدان.
لكن العائق الوحيد أمام إدارة اليونايتد في قبول الصفقة، هو إرتفاع رواتب لاعبي الريال، وبصفة خاصة النجمين جاريث بيل وفرانشيسكو إيسكو،حيث يتقاضى الأول 600 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، فيما يتقاضى الثاني 200 ألف جنيه إسترليني.

أخبار ريال مدريد اليوم

- ريال مدريد يضع مهاجم منتخب ألمانيا ضمن أولوياته في الانتقالات الصيفية
قالت العديد من التقارير الاسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى إلى التعاقد مع اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة المقررة في يونيو من العام الجاري 2020 مقابل مبلغ قدره 68 مليون جنيه استرليني.
وأضافت التقارير الاسبانية أن اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني يتواجد ضمن قائمة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقررة في يونيو من العام الجاري 2020 بالإضافة إلي اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي و ليفربول الإنجليزي بضم اللاعب.


- بايرن ميونيخ يدخل الصراع علي ضم نجم منتخب المغرب
أشارت العديد من التقارير الألمانية والإسبانية أن نادي بايرن ميونخ دخل على دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني المعار حاليا إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني وبدأ النادي البافاري يستفسر عن وضع اللاعب الحالي مع فريقه.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:"بايرن ميونخ لا يمكنه تجاوز ريال مدريد الإسباني في المفاوضات مع النجم الدولي المغربي، بايرن ميونخ لا يستطيع التفاوض مع أشرف حكيمي أو مع ناديه الحالي بورسيا دورتموند الألماني وسيكون مضطراً للدخول في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد الإسباني إن كان يريد التعاقد مع اللاعب حيث يلعب أشرف حكيمي في صفوف بوروسيا دورتموند معاراً من ريال مدريد لمدة عامين، وينتهي عقد الإعارة عقب نهاية الموسم الحالي، ويبدو أن النادي الملكي متمسك باللاعب ولا يفكر بتجديد إعارته أو بيعه".


- الصحف الاسبانية تشيد بصفقات ريال مدريد
أشادت الصحف الاسبانية بالثنائى فيرلاند ميندي والبرازيلي ميليتاو لاعبا نادي ريال مدريد الإسباني بعد التألق اللافت الذي ظهر عليه اللاعبان خلال الدور الاول من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالإضافة إلي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة آس الإسبانية:"ميندي وميليتاو اضافة كبيرة لصفوف الريال يمكنهم إضافة مزيد من الجودة للفريق في النصف الثاني الموسم بدلاً من التعاقد مع صفقات جديدة فى الشتاء الظهير الأيسر ميندي ولاعب قلب الدفاع البرازيلي ظهرا بمستوى مميز للغاية في فوز الفريق على خيتافي بثلاثية نظيفة السبت الماضى، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

أهم أخبار ريال مدريد

- ريال مدريد يعلن التشخيص الطبي لإصابة جاريث بيل
أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيان رسمي للكشف عن التشخيص الطبي لإصابة جاريث بيل مهاجم الفريق في الساعات الماضية قبل السفر للملكة العربية السعودية.
ويستعد ريال مدريد للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية التي تتكون من أربعة أندية وهم الريال وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.
وكتب الريال في بيانه الرسمي: بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا جاريث بيل تم تشخيصه بواسطة خدمات ريال مدريد الطبية بعدوى في الجهاز التنفسي .
وكتب الصحفي ميغيل أنخيل: بيل يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وأيضًا من حمّى قوية ولكي لا يصيب زملائه من مرضه لن يسافر إلى السعودية لكن في حال تحسنت حالته وريال مدريد اقصى فالنسيا سيلتحق بالفريق.


- 4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني
كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن القائمة الرسمية للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.
واستدعي زيدان الرباعي خاميس رورديغيز ولوكاس فاسكويز وإبراهيم دياز وماريانو دياز، فيما استبعد جاريث بيل وكريم بنزيمة وأسينسيو وهازارد بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب
خط الدفاع: كارفخال، ميندي، راموس، فاران، ناتشو، ميليتاو، مارسيلو، أودريوزولا
خط الوسط: إيسكو، فالفيردي، كروس، مودريتش، كاسيميرو، خاميس رودريجيز
خط الهجوم: يوفيتش، رورديغو جوس، فينسيوس، لوكاس فاسكويز، إبراهيم دياز، ماريانو دياز


- الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشخيص الطبي لإصابة كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد ومدة غيابه عن الملكي خلال الفترة القادمة.
وكتب نادي ريال مدريد في بيانه عن بنزيمة: بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم ، تم تشخيص إصابة كريم بنزيمة من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد بـ إصابة في العضلات شبه الغشائية بسبب كدمات في ساقه اليسرى.
وقال الصحفي الموثوق ميغيل أنخيل دياز لإذاعة الكادينا كوبيه: بنزيما سيغيب بين 10 إلى 15 يوم بسبب الإصابة وسيحاول الوصول إلى مباراة إشبيلية و في حال لم يتمكن من ذلك سيحاول الوصول لمباراة بلد الوليد.

ملخص أخبار ريال مدريد الآن

- ريال مدريد يفقد نجميه في السوبر الإسباني
تلقى نادي ريال مدريد الإسباني وجماهير النادي صدمة قوية بشأن نجمي الفريق قبل مواجهة السوبر الإسباني الممتظرة.
وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن كريم بنزيما وجاريث بيل نجمي نادي ريال مدريد سيغيبان عن بعثة الفريق التي ستسافر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مواجهات كأس السوبر الإسباني.
وأصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي اليوم يؤكد أن بيل وبنزيما يعانيان من الإصابة ولن يلحقها بمواجهة الفريق في كأس السوبر الإسباني ولم يتم تحديد فترة غيابهم عن الملاعب حتى الآن.
وقال نادي ريال مدريد في بيانه اليوم: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبنا جاريث بيل، تبين أن اللاعب يعاني من إلتهاب في الجهاز التنفسي العلوي، في انتظار تطور حالته".
وتابع البيان: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبنا كريم بنزيما، تبين أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلات شبه الغشائية بسبب كدمات في ساقه اليسرى، في انتظار تطور حالته".

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