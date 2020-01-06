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أسعار النفط اليوم الإثنين.. و"برنت" يتراجع عن مستوي الـ 70 دولار بنهاية التعاملات

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:13 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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فقدت أسعار النفط مكاسبها في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع خام برنت القياسي بعد أن صعد لمستوي الـ 70 دولار للبرميل.

 
وكشف مسح حديث عن تراجع إنتاج أوبك النفطي إلى 29.50 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 50 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق له.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 63.27 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ  مايو الماضي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 68.90 دولار للبرميل.
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خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

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