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محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:18 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "مساء اليوم" قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدًا وفرحة على كل المصريين.

وشهد القداس حضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف،والعقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة،والدكتورعاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمود السكرتير العام المساعد، والدكتورعبدالله علي مبروك،والأستاذ هشام سليم، وميرفت ميشيل، وحسام العمدة أعضاء مجلس النواب،وهاني الجويلي رئيس المدينة،والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعدد من رجال الدين الإسلامي من أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة.

وفي عظته أكد نيافة الأنبا اسطفانوس عن ترحيبه الكبير بقيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين، الذين حرصواعلى حضور القداس مشاركة لأخوتهم فرحتهم بالعيد.

وأشار الأنبا اسطفانوس إلى رحمة الله وأنه رؤوف وحنان بعباده، ويتجلى ذلك في عفوه ومغفرته للاثم وإمهاله لعباده المذنبين حتى يرجعوا ويتوبوا، وأيضًا تظهر رحمته في شفاء المريض وتخفيف العبادات والوصايا على خلقه.

وعقب انتهاء الموعظة هنأ المحافظ القيادات الكنسية والمواطنين بالعيد، متمنيا أن يكون عيد فرحة وفاتحة خير على مصر جميعًا، مؤكدًا على عمق الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطنى الواحد الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي.

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا (صور)
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