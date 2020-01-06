Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب: مصر لن تنجر إلى مغامرة أو فخ

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:16 م
Advertisements
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
هنأ الإعلامي عمرو أديب، الأقباط بعد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط أصبح موعدا ثابتا، معقبا: "الرئيس سلم على الناس كلها.. مشهد جميل".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت تركز بصورة مباشرة على ما يتم تداوله عن نشوب حرب قريبا، معقبا: "الرئيس قال بشكل مباشر محدش هيجرجرنا هنا ولا هنا".

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي واضح أن مصر لن تنجر إلى مغامرة أو فخ، معلقا: "الشرف مش معناه ضعف، ونحن نواجه عدو غير شريف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر السيسي الأقباط الإعلامي عمرو أديب

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر Kora Live رابط ماتش انتر ميلان Serie A

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يومين

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحرج الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد: الريال يُضحي بـ 4 لاعبين من أجل عيون بوجبا ونجمي الملكي يغيبان عن السوبر و68 مليون تحسم الصفقة المميزة

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

"السيسي والأقباط".. قصة عشق الرئيس لأبناء الوطن الواحد

قُداس عيد الميلاد وافتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية في "الحكاية.. مع عمرو أديب" على"MBC مصر".. الليلة

عمرو أديب عن افتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية: "التاريخ هيكتب عن السيسي"

وعود وتهنئة ودعوة للسلام.. طلقات من السيسي في صدور الإرهابيين خلال قداس أعياد الميلاد

عمرو أديب يكشف علاقة تركيا بدعوات التظاهر بالأمس (فيديو)

تعليق ناري من "الإبراشي" على خدعة "أديب" للإخوان بسبب "نجل السيسي"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

برشلونة يحرج الأهلي

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status