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محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:15 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا لإستعراض كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية والقانونية التى تساهم فى تحقيق خطوات سريعة لتنفيذ وتسليم المرحلة الأولى من المشروع وذلك بحضور نواب المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ومديرى الإسكان والمشروعات والشئون المالية والقانونية. 


وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة تقف دائما فى صف المواطنين الحاجزين والجادين فى هذا المشروع الحيوى حيث لم تحصل على أى هامش ربح منه على الرغم من مناقضة ذلك قانونًا، وهو الذى سيتبعه زيادة طفيفة فى سعر الوحدة السكنية. 

ولفت إلى أن لجنة التقييم المحايدة من وزارة الإسكان أقرت ضرورة إلزام الحاجزين بسعر أعلى للمتر سواء للوحدات السكنية كاملة أو نصف التشطيب بما يتوافق مع تكلفة إدخال المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وغاز طبيعى وإتصالات والتى تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات. 

وكشف محافظ أسوان عن أنه سيتم إستبعاد كل من لم يسدد نسبة 50% من ثمن الوحدة السكنية وذلك لعدم الجدية والإلتزام بضوابط الإعلان المسبق فى عام 2013 عن شروط وقواعد تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع لإفساح المجال أمام الجادين للحصول على هذه الوحدات المميزة والتى يصل السعر التسويقى لها طبقًا لأسعار الشقق المماثلة فى نفس المنطقة لضعفيين السعر المبدئى مما يعكس المرونة الكبيرة من قبل المحافظة فى تخصيص هذه الوحدات. 

وأكد على أنه بمجرد الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى على الحاجزين سيتم تكثيف الجهود لمواصلة تسليم باقي المراحل الأخرى، وهو الذي يستلزم من الحاجزين الجدية في دفع الأقساط والمستحقات المالية المتبقية للوفاء بسرعة إنهاء أعمال إدخال المرافق العامة والتشطيبات بالتوازى معها.
محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز
محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز
محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز
محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز
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