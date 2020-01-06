كنائس مصر: الحكومة لا تتدخل في قانون الأحوال الشخصية للأقباط

قال رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم كنائس مصر، إن الحكومة قاربت على الإنتهاء من تقنين أكثر من 3آلاف كنيسة خلال الفترة الأخيرة، من خلال لجنة يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وتابع "جريش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"ON E" مساء الإثنين، أن هناك بعض المشاكل في تقنين الكنائس بسبب البيروقراطية المصرية، وليس بسبب قانون بناء الكنائس، ولكن هناك بعض المحافظين يعملون على تسهيل هذه الإجراءات.



وأشار إلى أن سبب تعطيل قانون الأحوال الشخصية ليس سببه الحكومة، ولكن الكنائس، خاصة أن كل كنيسة لها قوانينها، ولا يوجد التوافق بين الكنائس، خاصة أن بعض الكنائس لا تؤمن بالطلاق، معقبًا: "الصراحة الحكومة لا تتدخل في قانون الأحوال الشخصية".



ولفت إلى أن مشكلة الأقباط في مصر كانت مع بعض الأشرار الذين كانوا يحكمون مصر، وكانوا يريدون منحنى آخر للدولة المصرية.

