محافظ السويس يشهد قداس عيد الميلاد بكنسية ماري جرجس بحي فيصل (صور)

حضر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، مساء اليوم الإثنين، قداس كنسية مارى جرجس بحى فيصل للتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



رافق المحافظ اللواء حسن ترك حكمدار مديرية أمن السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وعدد من قيادات الامنية والتنفيذية.



أكد اللواء عبد المجيد، على فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح فى العالم كله.



نقل المحافظ تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى للأقباط السويس بعيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أن النسيج المصرى نسيج فريد وقوى "مسلم، مسيحى، فرعونى”، وفشل جميع أعدائنا فى زعزعة تلاحمه واستقراره.



