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القس بولس نظير: مصر بخير بفضل رئيسها ورجالها الشرفاء

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:09 م
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القس بولس نظير
القس بولس نظير
حازم رفعت
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قال القس بولس نظير، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكسي، بقرية أبوشوشة بقنا، إنني أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وهو يوم عظيم لنا.

وفي بداية كلمته قدم "نظير" خلال ترؤسة قداس إحتفال عيد الميلاد المجيد، الشكر للواء جمال عبد العال، واللواء عصام بركات، والسيدة سحر صدقي، أعضاء مجلس النواب عن دائرة ابوتشت، والسيد رئيس مجلس ابوتشت، ورئيس مجلس قروى ابوشوشة، والسادة اعضاء حزب مستقبل وطن، والسادة عمد القرى، والشخصيات العامة، والقيادات الأمنية بمحافظة قنا، اللذين قدموا بالتهنئة بالعيد، مضيفا أن بلادنا مازالت بخير برئيسها عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشرطة الأقوياء والمخلصين للوطن.

وأشار إلي أن العلاقات مازلت قوية ومتحدة مع إخواتنا المسلمين الذين قدموا التهنئة لنا بمناسبة إحتفال اليوم.

وأوضح أن عيد الميلاد له بعض الرسائل التي يبعثها لنا المولود في المذود، وهي رسالة سعادة وفرح، مشيرا إلي أننا نفرح بميلاد المسيح،  لأن المسيح قد جاء ومعه إنشودة الفرح "المجد لله في الأعالي وعلي الأرض السلام وبالناس المسرة، مؤكدا أن المسيح قد جاء ليشرق للبشرية بالسعادة والفرح.

وتحتفل كنيسة القديسة العذراء مريم والانبا انطونيوس بابوشوشة بقنا، بقداس عيد الميلاد المجيد، بحضور عدد كثيف من أقباط القرية والقرى المجاورة لها.
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الكلمات المفتاحية

مصر عيد الميلاد المجيد القس بولس نظير القديسة العذراء مريم

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