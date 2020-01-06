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سر تأخر إعلان ريال مدريد عن صفقته الجديدة

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:05 م
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بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سر تأخر نادي ريال مدريد عن إعلان صفقة التعاقد مع البرازيلي رينير جيسوس نجم فريق فلامنجو البرازيلي.


وكانت تقارير صحفية سابقة قد اكدت على أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق شبه رسمي مع فلامنجو على ضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتوصل لاتفاق حول بنود العقود والمبلغ المالي.


ووفقاً للإعلامي جوسيب بيدريرول الذي اكد على أن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة اللاعب في الوقت الحالي بسبب عدم بلوغه لعامه الـ18 بالرغم من إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة.


ومن الممنتظر أن يعلن ريال مدريد عن الصفقة في الفترة القادمة وسينضم الوافد الجديد رينير جيسوس لفريق الشباب تحت قيادة المدرب راؤول جونزاليس.

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