مقتل 5 جنود ماليين بانفجار عبوة ناسفة

قتل 5 جنود ماليين، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وسط البلاد، في أحدث أعمال العنف في مالي.









وأوضح الوزير المكلف الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة المالية أن الجنود كانوا يتنقلون في منطقة "الاتونا"، بالقرب من الحدود مع موريتانيا، عندما انفجرت عبوة يدوية الصنع بقافلتهم صباح الاثنين ودمرت 4 عربات.





وقال الوزير يايا سنغاري على تويتر إن "مهمة للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين بعبوة ناسفة صباحا (الاثنين) والحصيلة الموقتة: مقتل 5 جنود وتدمير 4 مركبات".





وأضاف سنغاري أن "التعزيزات وصلت بالفعل لعملية القضاء على الأعداء"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتسعى مالي إلى احتواء التمرد في شمال البلاد الذي اندلع منذ عام 2012 وأسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين. وفي الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، قتل ما يزيد على 140 جنديا ماليا في هجمات للمتشددين. والعبوات الناسفة هي الوسيلة المفضلة في هجمات المتشددين في مالي، وتؤدي إلى مقتل وإصابة العشرات كل عام، إذ قالت الأمم المتحدة في أكتوبر إن 110 مدنيين قتلوا بانفجار عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرقات خلال الأشهر الستة الأولى من 2019.



