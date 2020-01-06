بدء قداس عيد الميلاد بكنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم (فيديو)

بدأ منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنائس محافظة الفيوم، وسط توافد الآلاف من الأقباط لحضور قداس عيد الميلاد المجيد في بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بوسط مدينة الفيوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ترأس القداس الأنبا إبرام أسقف الفيوم.



وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من تواجدها أمام الكنائس، وأغلقت جميع الطرق المؤدية لها، حيث شهدت شوارع ومحيط الكنائس المختلفة، حالة من الأستنفار الأمني.



وتوافد العديد من من رجال الدين الاسلامى من الأزهر ومديرية الأوقاف، لتقديم التهنئة لأسقف الفيوم.



ورفعت مديرية أمن الفيوم، حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة وسط تشديدات أمنية على الكنائس ودور العبادة المسيحية، والمنشآت الحكومية بغلق الشوارع المؤدية إليها لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.