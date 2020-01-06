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متحدث كنائس مصر عن زيارة السيسي للكاتدرائية: النهاردة عيدين

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:05 م
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رفيق جريش
رفيق جريش
كساب أحمد
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قال رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم كنائس مصر، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد،: "النهاردة عيدين، الأول عيد الميلاد المجيد، والثاني عيد آخر بمناسبة زيارة الرئيس السيسي".

وتابع "جريش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"ON E" مساء الإثنين، أن الأصل في مصر عدم وجود فرق بين المسيحي والمسلم، معقبًا: "أجمل شيء هو احتفال المسلمين مع الاقباط بعيد الميلاد المجيد في الكنيسة". 

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الشعب بالتماسك وأن يكون يدًا واحدة، في مواجهة التهديدات، معقبًا: "لن يستطيع أحد على مصر طالما تماسك المجتمع".
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