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"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:01 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أضواء وزهور وترانيم، وتكثيف أمني شهدتها كنائس ودور العبادة المسيحية في محافظة قنا، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

ورصدت "الفجر" احتفالات كنائس المحافظة بعيد الميلاد المجيد وسط توافد المئات من المواطنين لأداء صلاة قداس عيد الميلاد.

فيما زينت الكنائس والأديرة والمطرانيات، جدرانها بأشجار الكريسماس، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، كما شهدت كنائس المحافظة، استنفارا أمنيا بكافة أنحاء المراكز، لاستقبال عيد الميلاد، فيما أغلقت كافة الشوارع المؤدية من خلال الحواجز الحديدية.

بينما قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة لجميع مسيحيو المحافظة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ قنا، على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية لدى الشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعطى رسالة للعالم أجمع في الوحدة الوطنية والسلام، متمنيًا أن يعيد الله تلك الأيام والمناسبات السعيدة على شعب مصر بالخير والبركات ودوام التقدم والازدهار.

ووضعت مديرية الأمن بإشراف مساعد أول وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، خطة أمنية محكمة، استعدادًا لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد المجيد بالمحافظة، وتأمين 64 دار عبادة مسيحية.
"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد احتفالات كنائس محافظة قنا بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)
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الكلمات المفتاحية

مصر عيد الميلاد المجيد الداخلية اخبار احتفالات

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