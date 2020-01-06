الأنبا بافلي يترأس قداس عيد الميلاد بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية



وقد توافد المئات من الأقباط إلى الكنيسة، لأداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور القمص إبرام أميل، وكيل عام البطريركية، الآباء والأساقفة والكهنة.



وفي ذات السياق تشهد المحافظة استنفار أمني بكافة أنحاء الأحياء، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، فيما أغلقت كافة الشوارع المؤدية من خلال الحواجز الحديدية. وتواجدت البوابات الإلكترونية من الخارج على بعد أمتار من البوابات الرئيسية للكنائس، للتأكد من هوية الشخصية للمترددين عليها، فضلًا عن غلق جميع الطرق المؤدية لها وسط انتشار أمني مكثف.



ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، جميع الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين بجوار الكنائس، فضلًا عن رفع سيارات المتروكة منذ فترة من أمام جميع الكنائس والمنشآت المهمة والسياحية، تحسباَ لوجود أي أعمال عنف أو تخريب يفسد فرحة الأقباط بأعيادهم.



وهنأت قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسهم المحافظ اللواء محمد الشريف، مساء اليوم الاثنين، الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، بعيد الميلاد المجيد، واستقبل المهنئين كلا من الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزة بالإسكندرية ومسؤول قطاع الشباب، والقمص إبرام أميل وكيل عام البطريركية، داخل المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

ترأس مساء اليوم الأثنين الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزة بالإسكندرية ومسئول قطاع الشباب، بالإنابة عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد وذلك بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل في وسط المحافظة.