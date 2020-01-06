تامر أمين عن أردوغان: "أرعن تركيا يقود نفسه إلى الهاوية"

قال الإعلامي تامر أمين، إن ثقة المصريين في الجيش المصري هو أحد أهم أسباب شعور المصريين بالاطمئنان، منوهًا بأن مصر جاهزة لكل الاحتمالات والسيناريوهات.



وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن هناك قطاع كبير من تركيا رافض للإجراء الذي قام به الرئيس التركي أردوغان، ويرون أنه سيقود بلادهم إلى الهاوية، ولكن تركيا تعيش حالة من القمع يصعب معها أن يعبر أحد عن رأيه.



ونوه الإعلامي تامر أمين، بأنه لا توجد دولة مهما بلغت قوتها قامت بحرب عدوان واحتلال خارج أراضيها إلا وهزمت، مستدلا بما حدث لأمريكا عندما ذهبت إلى فيتنام فعادت مدحورة، وذهبت إلى افغانستان فرأت الويلات، مضيفا: "أرعن تركيا سيقود نفسه وبلاده إلى الهاوية".



